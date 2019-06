Halle (WB). Die Zuschauer jubelten begeistert – und waren zugleich erleichtert. Soeben hatte Turnierfavorit Roger Federer beim ATP-Turnier in Halle ein große Prüfung auf dem Weg zu seinem zehnten Titel bestanden. Doch der 37 Jahre alte Schweizer brauchte beim 7:6 (7:5), 4:6, 7:5 im Achtelfinale gegen den Franzosen Jo-Wilfried Tsonga auch ein bisschen Glück.

Federer kämpfte nach dem erfolgreichen Durchgang mit einem Tief, das ihn bis in den dritten Satz beschäftigte. Da wirkte der Maestro zwischenzeitlich sogar ziemlich genervt. Der eigene Aufschlag nicht präzise, im Return häufig chancenlos, die Beinarbeit nicht so flüssig wie gewohnt: Federer unterliefen ungewohnt viele Fehler. In dieser Phase quälte sich der Schweizer durch seine Aufschlagspiele. Tsonga machte es deutlicher.

Tennis in Halle: Die Achtelfinal-Spiele am Donnerstag Fotostrecke

Foto: Thomas F. Starke

Erst mit dem 4:4 im dritten Durchgang gelang Federer wieder ein leichter Spielgewinn. Trotzdem stand er beim 4:5 mit dem Rücken zur Wand. Beim Publikum wuchs die Sorge, dass es unter Umständen dieses Mal kein gutes Ende für den Turnierliebling nehmen könne. Der Schweizer musste dieses Servicespiel unbedingt durchbringen, sonst wäre er raus. Er hielt dem Druck stand. Zwei gute Returns deuteten die Wende an. Dann ließ Federer die Rückhand krachen. Longline. Exakt. Damit hatte er drei Chancen zum vorentscheidenden Break. Aber noch war das Ding nicht durch. 15:30-Rückstand bei eigenem Aufschlag: Federer wackelte erneut. Doch nun kam sein Aufschlag. Im nächsten Ballwechsel half die Netzkante. Und zum Schluss ein Ass – Federer weiter, Tsonga geschlagen.

»Ich weiß gar nicht, ob Jo-Wilfried in diesem Match vielleicht sogar mehr Punkte gemacht hat als ich. Manchmal braucht man auch ein bisschen Glück«, sagte Federer und wirkte fast so erleichtert wie die Zuschauer. Die applaudierten lautstark auch dem Verlierer. »Das hat er sich verdient, befand Federer. Der Maestro hatte diese Meisterprüfung jedenfalls bestanden. Im Viertelfinale am Freitag geht es nun gegen den Spanier Roberto Bautista Agut.