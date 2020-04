Die Medaille gibt es zum Preis von 10 Euro im Osterlauf-Shop. Weiterhin gibt es dort auch einen bunten Wegbegleiter durch die Corona-Zeiten in Form einer Oster-Solo-Lauf-Behelfsmaske, designend von Künstler Herman, zu kaufen.

Teil des Erlöses für die German Doctors

Ein Teil des Erlöses geht an die Organisation German Doctors, die der in diesem Jahr abgesagt Paderborner Osterlauf schon seit Jahren unterstützt. Hiermit soll gezielt den Ärmsten der Armen in Kenia geholfen werden, deren Not gerade jetzt durch die Corona-Pandemie noch größer geworden ist.