Bielefeld (WB). Welche Partei würden Sie wählen, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre? Die Grünen liegen in solchen Umfragen derzeit bei 24 bis 26 Prozent. Über den Höhenflug der Partei und die möglichen Folgen hat Andreas Schnadwinkel mit der Bielefelder Grünen-Bundestagsabgeordneten Britta Haßelmann (57) gesprochen.

Die Grünen sind die einzige Partei, die Neuwahlen auf Bundesebene will. Ist das der Grund, warum es keine Neuwahlen geben wird?

Haßelmann: Wir Grüne spekulieren nicht über Neuwahlen oder vorgezogene Bundestagswahlen. Das ist müßig. Es ist an der Bundesregierung von Union und SPD, inhaltlich zu arbeiten. Dafür ist sie gewählt worden. Sie muss für sich entscheiden, ob sie die Kraft hat, die Koalition über die gesamte Legislaturperiode zu führen. Wir sind auf alles vorbereitet und stecken unsere Energie in die inhaltliche Arbeit. Mich ärgert dieser Stillstand in der Bundesregierung sehr, weil dadurch das Vertrauen in Politik insgesamt geschwächt wird.

Manche drängen den Grünen schon die Kanzlerfrage auf. Warum reden eigentlich alle nur von einem Kanzler Robert Habeck und nicht von einer Kanzlerin Annalena Baerbock?

Haßelmann: Die Frage stellt sich für uns jetzt nicht. Und wenn sie sich stellt, werden wir sie ganz schnell beantworten.

