WB+ steht für Hintergründe, Meinung und Exklusives aus der Region. Für vertiefende Einblicke, Informationen und Emotionen. Diese Inhalte sind am grünen WB+-Logo erkennbar und exklusiv unseren Abonnenten vorbehalten. Auf unserer Webseite zeigen wir diese Texte auch gebündelt in einem speziellen Bereich. Unsere Abonnenten profitieren dabei auch von digitalen Extras wie Fotostrecken und Videos.

Qualität, Orientierung und Verlässlichkeit

WB+ ist auch eine Investition in die Qualität unserer Inhalte. Denn unabhängiger Journalismus, der auf verlässlich recherchierten und geprüften Informationen basiert, hat einen Wert und einen Preis. Mit Ihrem Vertrauen in unsere Nachrichten unterstützen Sie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Redaktionen darin, Qualität und Orientierung in einer Welt der Informationsüberflutung zu bieten. Unser Anspruch ist es, dabei auch in Zukunft unsere Qualitätsstandards zu halten - und weiter auszubauen. Nicht zuletzt erfüllen unsere Redaktionen eine wichtige Funktion im Auftrag des Grundgesetzes: Eine unabhängige Berichterstattung und eine freie Presse sind für eine funktionierende Demokratie unabdingbar.

WB+-Abo testen

Sollten Sie diese exklusiven Inhalte bei uns lesen wollen und bereits Digital-Abonnent sein, loggen Sie sich einfach mit Ihrem Benutzernamen und Ihrem Passwort ein. Andernfalls können Sie eines unserer digitalen Abonnements abschließen. Dabei ist auch ein kostenloser Test möglich.

Haben Sie weitere Fragen oder Anmerkungen? Wir freuen uns über Ihr Feedback! plus@westfalen-blatt.de

Sollte Ihnen unser Angebot nicht gefallen, können Sie es jederzeit monatlich kündigen. Sie gehen also kein Risiko ein. Wenn Sie weitere Informationen zu unseren digitalen Produkten wünschen, finden Sie Fragen und Antworten in unseren FAQs.