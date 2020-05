Bielefeld (WB). Die Mitte März unterbrochenen Spielzeiten der Bundesliga und der 2. Liga werden am Samstag, 16. Mai, wieder aufgenommen. Das gab DFL-Geschäftsführer Christian Seifert am Donnerstagmittag bekannt.

Weitergehen soll es chronologisch, also mit dem 26. Spieltag. Das bedeutet, dass Erstliga-Schlusslicht SC Paderborn auswärts bei Fortuna Düsseldorf beginnt (16. Mai, 15.30 Uhr) und Zweitliga-Tabellenführer Arminia Bielefeld am Sonntag, 17. Mai (13.30 Uhr) mit einem Heimspiel gegen den VfL Osnabrück. Freitagsspiele gibt es an dem Spieltag nicht, weil der 15. Mai noch zur ersten Hälfte des Monats gehört. Die Politik hatte die Wiederaufnahme des Spielbetriebs mit Beginn der zweiten Mai-Hälfte erlaubt.