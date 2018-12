An vier der sieben neu terminierten Spieltage tritt der DSC viermal an einem Sonntag an. Neben dem Spitzenspiel gegen den 1. FC Köln (Freitag, 15. Feburar) muss der SC Paderborn viermal an einem Samstag antreten.

Die Arminia-Spiel im Überblick:

17. Februar (Sonntag), 13:30 Uhr: DSC – 1.FC Magdeburg

22. Februar (Freitag), 18:30 Uhr: 1.FC Union Berlin – DSC

3. März (Sonntag), 13:30 Uhr: DSC – SV Darmstadt 98

9. März (Samstag), 13:00 Uhr: 1.FC Köln – DSC

17. März (Sonntag), 13:30 Uhr: DSC – VfL Bochum

31. März (Sonntag), 13:30 Uhr: SpVgg Greuther Fürth – DSC

5. April (Freitag), 18:30 Uhr: DSC – FC Erzgebirge Aue

Die SCP-Spiele im Überblick:

15. Februar (Freitag), 18.30 Uhr: SCP07 - 1. FC Köln

24. Februar (Sonntag), 13.30 Uhr: 1. FC Magdeburg - SCP07

2. März (Samstag), 13.00 Uhr, SCP07 - FC St. Pauli

9. März (Samstag), 13.00 Uhr: FC Erzgebirge Aue - SCP07

17. März (Sonntag), 13.30 Uhr: SCP07 - FC Ingolstadt

30. März (Samstag), 13.00 Uhr: 1. FC Union Berlin - SCP07

6. April (Samstag), 13.00 Uhr: SV Sandhausen - SCP07.