Von Matthias Reichstein

Paderborn (WB). Dass der SC Paderborn am 30. Januar mit dem Auswärtsspiel beim SSV Jahn Regensburg die Rückrunde in der 2. Liga fortsetzt, gilt als sicher. Dass der Kader des SCP bis dahin unverändert bleibt, ist eher unwahrscheinlich. Wie schon vor einem Jahr in der 3. Liga, hat die starke Hinrunde die Spieler der Ostwestfalen erneut bei anderen Klubs in den Fokus gerückt.