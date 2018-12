Paderborn (WB/en). Kurz vor dem Jahresende hat Fußball-Zweitligist SC Paderborn 07 ein Leihgeschäft perfekt gemacht. Stürmer Julius Düker schließt sich bis zum 30. Juni 2019 Drittligist Eintracht Braunschweig an. Aber auch auf der Seite der Zugänge wird sich beim SCP in Kürze einiges tun.

Der 22-Jährige Düker war erst im Sommer von Mitaufsteiger Magdeburg an die Pader gewechselt, ist bislang aber nur auf sechs Kurzauftritte mit einer Gesamtspielzeit von 25 Minuten gekommen. Sein einziger Treffer war allerdings ein ganz wichtiger, das 2:2 in der Nachspielzeit des Derbyduells mit Arminia Bielefeld. »Julius hat sich bei uns gut eingelebt und mit ersten Einsätzen in der 2. Bundesliga einen wichtigen Schritt in seiner Karriere gemacht. Um sich kontinuierlich weiterzuentwickeln, sind gerade für einen jungen Spieler längere Einsatzzeiten von großer Bedeutung. In Braunschweig bestehen im weiteren Verlauf der Saison dafür größere Chancen als bei uns«, sagt SCP-Manager Markus Krösche.

Düker war bereits von 2013 bis 2016 für die Niedersachsen am Ball und trifft dort auf eine Reihe ehemaliger Paderborner. Trainiert wird der Drittligaletzte von André Schubert und auch Torwart Lukas Kruse sowie Angreifer Philipp Hofmann stehen in Diensten der Eintracht.

" „Wir befinden uns in sehr guten Gesprächen.“ Markus Krösche "

Dem (vorübergehenden) Abschied von Düker werden in der Winterpause wohl gleich drei Neuzugänge gegenüberstehen. »Wir befinden uns mit einem Linksverteidiger und zwei Spielern, die in der offensive jede Position besetzen können, in sehr guten Gesprächen«, sagt Krösche. Diese Verpflichtungen würden unabhängig davon getätigt, ob den SCP noch einer der begehrten Leistungsträger – allen voran Philipp Klement – verlasse: »Bei mir ist bislang keine Anfrage eingegangen«, sagt Krösche.