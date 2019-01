Von Peter Klute

Paderborn (WB). Das passte nun so gar nicht zur bislang überzeugenden Saison des SC Paderborn. Als der Zweitligist am Samstagnachmittag seine erste, gut einstündige Einheit nach knapp zweiwöchiger Weihnachtspause absolvierte, regnete es unaufhörlich. Doch das tat der guten Stimmung beim Aufsteiger und den etwas mehr als 100 Kiebitzen am Trainingszentrum keinen Abbruch.

Da waren zum einen die 28 Punkte, die sich der Aufsteiger nach 18 Spieltagen unter den Tannenbaum gelegt hatte, und da war zum anderem der Geburtstag des Trainers. Steffen Baumgart ist jetzt 47 Jahre alt, bekam zahlreiche Gratulationen und hat mit dem SCP in 2019 nach wie vor allerhand vor. »Wir können und wollen uns in vielen Bereichen weiter verbessern«, sagte Baumgart.

Grund zur Zuversicht, dass der Tabellensiebte in der Erfolgsspur bleibt, geben auch die drei Winter-Neuzugänge. Wie bereits auf mehreren Kanälen berichtet, hat sich der SCP passend zum Trainingsauftakt international verstärkt. Während Linksverteidiger Philimon Tawiah (Ghana, 20 Jahre) nach Klärung letzter vertraglicher Details erst in den nächsten Tagen eintreffen wird, waren die Offensivkräfte Khiry Shelton (USA, 25) und Mohammed Kamara (Liberia, 21) bereits beim Aufgalopp dabei. »Wir werden ihnen Zeit lassen, aber beide haben viel Potenzial. Sonst hätten wir sie nicht geholt«, sagte Baumgart zu diesen beiden Neuverpflichtungen und Manager Markus Krösche meinte: »Die Rückrunde wird sehr hart und intensiv. Sie werden uns helfen, unsere Ziele zu erreichen.«

Bis zum ersten Meisterschaftsspiel am 30. Januar beim SSV Jahn Regensburg (18.30 Uhr) haben die Ostwestfalen ein strammes Programm vor sich. Neben der Teilnahme an einem Hallenturnier in Gummersbach (13. Januar) bestreitet der SCP vier Testspiele auf dem heimischen Trainingsgelände, die aus Sicherheitsgründen allesamt unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen werden: am 9. Januar gegen den SV Meppen, am 12. Januar gegen die SF Lotte (beide 3. Liga), am 18. Januar gegen den VfB Lübeck (Regionalliga) und am 22. Januar gegen Darmstadt 98 (2. Liga).

Wenn es im neuen Jahr mit den Pflichtpartien losgeht, steht der SCP übrigens vor vier Begegnungen innerhalb von nur elf Tagen. Drei Tage nach dem Duell in Regensburg kommt die SpVgg Greuther Fürth in die Benteler-Arena (2. Februar, 13 Uhr), am Dienstag darauf (5. Februar, 20.45 Uhr) steht das Achtelfinale im DFB-Pokal bei Zweitligarivale MSV Duisburg auf dem Programm, bevor es am Samstag, 9. Februar, zum VfL Bochum (13 Uhr) geht.