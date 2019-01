»Wir sind uns in allen Punkten einig, nur das Visum fehlt noch«, sagt Manager Markus Krösche. Der 20-jährige Tawiah kommt aus Ghana und hatte die Verantwortlichen des SCP im November beim 3:1-Sieg im Testspiel gegen den Bundesligisten VfL Wolfsburg überzeugt. Krösche hofft noch, dass Tawiah bis Ende der Woche in Paderborn ankommt. Sicher ist er nicht: »Das liegt nicht mehr in unserer Hand, da können wir nur abwarten.«

Abwarten muss der SCP auch bei Mohamed Dräger. Der 22-jährige Rechtsverteidiger, bis zum 30. Juni 2020 vom SC Freiburg ausgeliehen, ist angeschlagen. »Mo ist nicht verletzt, hat auch kein Fieber. Aber er fühlt sich körperlich unwohl. Die Ursachen klären wir im Moment ab«, sagte Baumgart.

Der Langzeitverletzte Massih Wassey (Reha nach Bandscheibenvorfall) wird aktuell ins tägliche Teamtraining mit bis zu zwei Einheiten pro Tag integriert. »Massih war lange weg, deshalb will ich ihn langsam heranführen. Ab und zu nehme ich ihn komplett raus, weil sich sein Körper erst wieder an die neuen Belastungen gewöhnen muss«, erklärte Baumgart.

Hallenturnier am Sonntag

In dieser Woche stehen die ersten zwei Testspiele (SV Meppen, SF Lotte) auf dem Programm, beide finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Und wohl auch im Dauerregen. Der kann den gebürtigen Rostocker nicht beeindrucken: »Mir macht das Wetter nichts, nur die Platzbedingungen werden nach den Regenfällen schwierig. Aber noch werden wir in unserer Arbeit nicht behindert.«

Am Sonntag wird es trockener: Der SCP ist bei einem Hallenturnier in Gummersbach zu Gast, trifft unter anderem auf den FC Sheffield, MSV Duisburg und Arminia Bielefeld.