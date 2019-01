Die Diagnose gab es nach einer MRT-Untersuchung am Mittwoch, nachdem Shelton im Training mit einem Mitspieler zusammengeprallt war. Erst am Samstag hatte der Zweitligist den 25-Jährigen zum Trainingsauftakt vorgestellt . Nun steht eine mehrwöchige Pause an. »Wir hoffen, dass Khiry bald wieder ins Training einsteigen kann, müssen aber den Heilungsverlauf abwarten«, sagte Geschäftsführer Sport Markus Krösche.