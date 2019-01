»Der Transfer war eigentlich erst für den kommenden Sommer geplant, nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Khiry Shelton wollten wir unsere Offensive jedoch nochmal variabler gestalten«, erklärt Paderborns Manager Markus Krösche in einer Vereinsmitteilung.

In der laufenden Regionalliga-Saison absolvierte Pröger 17 Partien, in denen er drei Tore erzielte und vier vorbereitete. Zuvor war der 26-Jährige unter anderem für die Reserve des FSV Mainz 05 und BFC Dynamo in Berlin aktiv.

»Wir freuen uns, dass sich Kai für Paderborn entschieden hat und hier den nächsten Schritt seiner Karriere machen möchte«, so Krösche über die Verpflichtung der Offensivkraft.