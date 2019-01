Von Matthias Reichstein

Der 26-Jährige, an dem auch die SpVgg Greuther Fürth und Preußen Münster interessiert waren, sollte eigentlich erst im Sommer geholt werden (WB vom 20. Dezember), doch Manager Markus Krösche sah sich jetzt zum Handeln gezwungen und zog den Wechsel vor.

Zum Nulltarif war die Offensivkraft nicht zu bekommen: Prögers Vertrag läuft erst zum 30. Juni aus, deshalb muss der SCP nun eine Ablösesumme zahlen. »Die hält sich aber in einem überschaubaren Rahmen«, sagte Krösche, ohne konkrete Zahlen zu nennen. Sie soll angeblich bei 25.000 Euro liegen. Bekannt ist aber die Vertragslaufzeit: Der pfeilschnelle Außenbahnspieler unterschrieb bis zum 30. Juni 2021. Den Weg frei machte übrigens Essens finanziell angeschlagener Ligarivale Wuppertaler SV. Der Traditionsklub ließ mit Jonas Erwig-Drüppel den potenziellen Pröger-Nachfolger in Richtung Hafenstraße ziehen.

Diese Wechsel sind damit fix, der von Linksverteidiger Philimon Tawiah nicht. Vertraglich ist sich der SCP zwar längst einig, der 20-Jährige wartet aber noch immer auf ein Visum und kann nicht aus Ghana ausreisen. »Angeblich soll Tawiah am Dienstag in Paderborn eintreffen. Doch mit Prognosen halte ich mich zurück, bislang wurde viel angekündigt und wenig gehalten«, sagte ein hörbar genervter Krösche.

Wassey in der 3. Liga hoch im Kurs

Mit Massih Wassey und Felix Herzenbruch will der SCP noch zwei Spieler abgeben und auch hier scheint der Transfermarkt kräftig in Bewegung zu sein. Besonders Spielmacher Wassey steht nach WESTFALEN-BLATT-Informationen bei drei Drittligisten hoch im Kurs: Hansa Rostock, Eintracht Braunschweig und Wassesys Heimatklub Preußen Münster werben um den lange verletzten 30-Jährigen. Herzenbruch soll in Kontakt mit Fortuna Köln stehen. »Mir liegen noch keine Angebote vor. Aber es könnte gut sein, dass wir in den nächsten Tagen etwas hören«, sagte Krösche.

Nachwuchstalent Daradan Karimani (20) wird den SCP wohl in Richtung SC Verl verlassen. Der 20-Jährige war seit 2014 beim SCP und kam in dieser Saison ausschließlich in der U21 (Oberliga) zum Einsatz. In 16 Spielen schoss er neun Tore und bereitete sieben weitere vor.

Wechselkandidat Klement

Damit hat der SCP seine Personalplanungen für den Winter abgeschlossen. »Wenn nichts außergewöhnliches passiert, werden wir mit diesem Kader in die Rest-Rückrunde gehen«, bestätigt Krösche. Ein Wechselkandidat bleibt Spielmacher Philipp Klement, wobei Krösche entspannt wirkt: »Notfalls hätte ich einen Plan B.«