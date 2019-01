Paderborn/Verl (WB). Der SCP hat den Vertrag mit Mittelfeldspieler Dardan Karimani mit sofortiger Wirkung aufgelöst. Der 20-Jährige, der im Sommer 2014 von Borussia Dortmund an die Pader gekommen war, schließt sich dem Regionalligisten SC Verl an. Das teilte der Verein am Freitag mit.