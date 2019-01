Mitgliederversammlung vom SC Paderborn Fotostrecke

Foto: Jörn Hannemann

Krösche sprach in seiner Bilanz von einer neuen Ära beim SC Paderborn und machte noch einmal seine Visionen deutlich: »Wir spielen offensiv, mutig, mit viel Leidenschaft und erzielen viele Tore. So war es in der 3. Liga. Einige Experten waren sich vor der Saison sicher, dass unser Fußball in der 2. Liga nicht funktionieren würde.

Wir haben allen gezeigt, dass es doch geht und dafür danke ich Trainer, Mannschaft und dem gesamten Team drumherum.« Entscheidend ist für Krösche nicht nur, dass der Kader hart arbeitet, sondern die Philosophien mit Leben erfüllt werden. Da nannte der Manager auch die Fans, die den »Spektakel-Fußball« der Mannschaft vorbehaltlos unterstützen. »Wir wollen hier eine Marke entwickeln und da sind dieser Fußball und diese Mannschaft ein großer Teil davon.«

" „Zufriedenheit bedeutet Stillstand, und Stillstand wäre ein Rückschritt.“ Manager Markus Krösche "

Krösche warnte aber gleichzeitig auch davor, sich jetzt zurückzulehnen: »Wir stehen erst am Anfang. Zufriedenheit bedeutet Stillstand, und Stillstand wäre ein Rückschritt.« Er fordert vom Verein, schneller zu sein und sich zum Beispiel noch intensiver um die Spieler der Zukunft zu kümmern.

Um hier besser zu werden, hat Krösche mit Mirko Vogt und Martin Przondziono den Scouting-Bereich professionalisiert. Zu seinem Kreis zählt ebenso Teammanager Ole Siegel, besonders hob Krösche aber die Nachwuchsabteilung mit Christoph Müller und Ayhan Tumani an der Spitze hervor: »Ihr führt mit Akribie und Leidenschaft diesen Bereich und damit genau so, wie wir ihn uns vorstellen.«