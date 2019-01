Von Peter Klute

Der Trainer des Bundesligavorletzten, der den SCP 2014 zum Aufstieg in die 1. Liga geführt hatte, steht nach dem 0:1 daheim am Samstag gegen Werder Bremen (vierte Heimniederlage in Folge) mehr denn je in der Kritik.

Zwar bekam Breitenreiter von Präsident Martin Kind und Sportchef Horst Heldt die Garantie, auch im Auswärtsspiel am kommenden Samstag bei Tabellenführer Borussia Dortmund auf der Bank zu sitzen, doch die Gerüchte über eine Entlassung bleiben.

»Steffen weiß genau, was er hier hat.«

»Ich habe davon gehört, aber ich habe keinen Kontakt zu irgendeinem anderen Verein. Mich hat bisher niemand angerufen und ich glaube auch nicht, dass das passieren wird. Ich konzentriere mich voll auf den SC Paderborn und das letzte Testspiel gegen Darmstadt 98«, sagte Baumgart am Mittag dem WESTFALEN-BLATT.

Der 47-Jährige verlängerte nach dem Aufstieg in die 2. Liga im vergangenen Mai seinen Vertrag bis 2020, hat aber eine Ausstiegsklausel. Das bestätigte Manager Markus Krösche, sagte aber auch: »Die Frage ist immer, zu welchem Zeitpunkt eine solche Klausel greift.« Er mache sich keine Gedanken über einen Abschied Baumgarts und erklärte: »Steffen weiß genau, was er hier hat.«