Erfolgreichster Torschütze der Hinrunde, treffsicherster Paderborner in der Vorbereitung: Philipp Klement ist in Topform. Foto: Oliver Schwabe

Von Matthias Reichstein

Paderborn (WB). Wenn für Philipp Klement und den SC Paderborn am Mittwochabend (18.30 Uhr) in Regensburg das Fußballjahr 2019 auch offiziell beginnt, schließt sich ein Kreis. Im Hinspiel (2:0) schoss der 26-Jährige sein erstes Zweitligator und legte den Grundstein für eine starke Hinrunde.

»Es ist so gelaufen, wie man sich das als Spieler nicht viel besser wünschen kann«, sagt Klement. Der Spielmacher erzielte noch neun weitere Treffer, glänzte mit sechs Assists und hatte so entscheidenden Anteil an der sportlich herausragenden ersten Halbserie des Zweitliga-Rückkehrers.

Der SCP überwinterte auf Rang sieben und rückte damit im nationalen Profifußball wieder ins Rampenlicht. Einer ganz besonders: Phlipp Klement. Das Fußball-Fachblatt »Kicker« kürte ihn sogar zum Top-Spieler der 2. Liga.

Schalkes Interesse

Kurz vor Weihnachten wurde bekannt, dass Schalke 04 Interesse am torgefährlichen Regisseur hat, im neuen Jahr kam der Zweitliga-Primus Hamburger SV als weiterer Kandidat dazu. »Gerade über die Feiertage waren die Meldungen nervig, weil mich jeder darauf ansprach. Im Rückblick sehe ich dass aber eher als Wertschätzung für meine gezeigten Leistungen«, meint Klement. Viel mehr möchte er dazu aber nicht sagen: »Es gehört nicht zu meinen Aufgaben, Anfragen zu kommentieren.«

Dabei gingen alle Beteiligten von Beginn an offen mit dem Thema um. Manager Markus Krösche machte früh deutlich: »Kein Spieler ist bei uns unverkäuflich. Sollte es zu einem Wechsel kommen, müssten wir andere Lösungen finden.«

An seiner Haltung hat sich nichts geändert, ähnlich äußert sich Trainer Steffen Baumgart: »Wichtig ist, dass wir alles selbst in der Hand haben. Wir machen uns Gedanken, aber nicht jeden Tag.« Die Spieler und damit die Mannschaft besser machen – dafür arbeitet Baumgart mit seinem Team. Dass im Erfolgsfall Angebote kommen, gehört zum Geschäft: »Ich freue mich über unsere Entwicklung, aber Philipp ist ein sehr wichtiger Spieler für uns und dass ich ihn lieber bei uns als woanders sehe, dürfte klar sein.«

Vertrag noch bis 2020

Bis Donnerstag kann aber noch viel passieren: Erst am 31. Januar um 18 Uhr ist Transferschluss. Danach können bis zum Sommer keine Spieler mehr in die 1. und 2. Bundesliga sowie die 3. Liga wechseln. Anders als im Sommer dürfen auch keine vertragslosen Profis geholt werden.

Solange ist alles möglich und daher auch für Klement, der noch bis 2020 an den SCP gebunden ist, das Thema noch nicht erledigt: »Ich weiß, was ich hier habe, ich fühle mich wohl in Paderborn. Aber wenn ich ein Angebot bekomme, bei dem ich eigentlich nicht Nein sagen kann, muss ich neu nachdenken.«

Am Abend kann Klement in Regensburg wieder sein Können zeigen. Seine herausragende Form der Hinrunde hat er scheinbar konserviert, auch in der Vorbereitung war der zentrale Mittelfeldspieler mit vier Toren treffsicherster Paderborner. »Ich gehe mit einem sehr guten Gefühl in die Rückrunde«, sagt er selbst.

Welche konkreten Ziele er für die kommenden vier Monate formuliert hat, verrät er nicht: »Wir müssen unserem Fußball treu bleiben, dann werden wir weiter punkten und können kurz vor Saisonende ein Kampfziel ausgeben.« Das Wort »Aufstieg« vermeidet er. Dennoch ist es ein Satz, der die SCP-Fans hoffen lässt: So redet keiner, der gedanklich weg ist.

So könnte der SCP spielen

Zingerle - Dräger, Strohdiek, Schonlau, Collins - Vasiliadis - Tekpetey, Klement, Antwi-Adjei - Zolinski, Michel