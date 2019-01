Paderborn (WB). Am Aufstieg des SC Paderborn in die erste Liga war Mahir Saglik mit 15 Toren maßgeblich beteiligt, nach Stationen in Ungarn (Vasas Budapest) und in der Türkei (Sakaryaspor) kehrte der mittlerweile 36-Jährige jetzt nach Deutschland zurück und unterschrieb beim KSV Hessen Kassel einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021.