Paderborn(WB/MR). Fußball-Zweitligist SC Paderborn bekam in dieser Woche wieder Post vom Deutschen Fußballbund (DFB). Weil noch unbekannte Täter am 30. Oktober 2018 im Gastbereich des DFB-Pokalspiels BSG Chemie Leipzig gegen den SCP (0:3) »bengalische Erzeugnisse« abbrannten, wurde der Klub vom Sportgericht zu einer Geldstrafe in Höhe von 1440 Euro verurteilt.