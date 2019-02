Von Peter Klute

Doch damit nicht genug. Im Gastspiel beim SC Paderborn (Samstag, 13 Uhr) müssen die Franken auf die gesperrten Paul Seguin und Mario Maloca verzichten, die bei der 0:1-Heimpleite am Dienstag gegen den FC Ingolstadt vom Platz flogen. Immerhin sitzt der Trainer in der Benteler-Arena wieder auf seinem angestammten Platz. Buric hatte zum Jahresabschluss in Sandhausen (0:0) den vierten Offiziellen angegriffen und ist dafür vom DFB-Sportgericht mit einem Innenraumverbot belegt worden. Die Strafe saß er gegen Ingolstadt ab, ein zweites Spiel gab es auf Bewährung.

Gute Voraussetzungen

Die Voraussetzungen sprechen aber eindeutig für die Ostwestfalen, auch wenn diese den Auftakt in die Restrückrunde mit dem 0:2 am Mittwoch in Regensburg ebenfalls verpatzten. »Da lag einiges im Argen«, blickte SCP-Trainer Steffen Baumgart am Freitag noch einmal zurück, sprach auch in Anbetracht des DFB-Pokal-Achtelfinals am kommenden Dienstag in Duisburg von einem »scharfen Start« und stellte klar: »Es lag nicht am Einsatz.« Zu kompliziert sei das Paderborner Spiel gewesen, gegen Fürth erwartet Baumgart ein anderes Szenario: »Das ist ein zweikampfstarker und gut strukturierter Gegner. Das wird zäh, wir müssen Lösungen finden. Aber wir wollen nicht schön spielen, wir wollen gewinnen.«

Dabei von Beginn an helfen soll Sven Michel, der in Regensburg beim Anpfiff draußen saß. »Sven hat eine große Möglichkeit aufzulaufen«, verriet Baumgart. Auch Klaus Gjasula, Uwe Hünemeier und Marlon Ritter seien Optionen für die Startelf.

So könnte der SCP spielen

Zingerle - Dräger, Schonlau, Hünemeier, Collins - Vasiliadis - Tekpetey, Klement, Antwi-Adjei - Zolinski, Michel