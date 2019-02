Von Elmar Neumann

»Viertelfinale gegen den HSV und dazu noch zuhause. Mehr kannst du nicht erwarten, wenn du eine Chance auf das Weiterkommen haben willst!!«, twitterte SCP-Verteidiger Uwe Hünemeier und musste nicht lange auf angriffslustige Antworten warten. Neben der einen oder anderen wohl unvermeidlichen Hoyzer-Anspielung war auch eine Replik dabei, die viel darüber aussagt, dass sich beide Seiten ein schwierigeres Los hätten vorstellen können. »Viertelfinale gegen Paderborn. Mehr kannst du nicht erwarten, wenn du eine Chance aufs Weiterkommen haben willst!!«, lautete die nur fast wortgleiche Erwiderung eines HSV-Fans.

Vorspiel läuft

Das Vorspiel läuft, die Terminierung der Halbfinalistensuche wird aber noch etwas auf sich warten lassen. Sicher ist nur, dass das Paderborner Heimspiel aus den bekannten Lärmschutz-Gründen mit einer Anstoßzeit um 18.30 Uhr versehen wird. Da der FC Schalke noch am Sonntag zuvor im Bundesliga-Einsatz ist, scheint dessen Partie gegen Bremen ein klarer Mittwoch-Kandidat. Alles weitere ist offen. »Vermutlich dauert es acht bis zehn Tage, bis wir wissen, ob wir Dienstag oder Mittwoch spielen. Zunächst wird jetzt erst einmal über die beiden Live-Spiele diskutiert«, sagt Paderborns Geschäftsführer Martin Hornberger, der den Verein bei der live aus dem Deutschen Fußballmuseum in Dortmund übertragenen Auslosung vertrat. Direkt vor der Partie SCP - HSV hatte Handballer Fabian Böhm dem 1. FC Heidenheim die undankbarste aller Optionen aufgebürdet – ein Spiel beim FC Bayern München. Aus finanzieller Sicht, vermutet Hornberger, hätte es den Ligaarivalen aber unglücklicher treffen können: »Das Stadion in München wird auch gegen Heidenheim voll sein. Wenn man dann an die höheren Ticketpreise der Bayern denkt, wird sich die 45-prozentige Beteiligung an den Zuschauereinnahmen für die Heidenheimer bestimmt lohnen.«

Daran, dass auch die Benteler-Arena im zweiten Viertelfinalspiel der Paderborner Vereinsgeschichte mit 15.000 auf das Halbfinale Hoffenden ausverkauft sein wird, gibt es ebenfalls keine Zweifel. Hornberger rechnet mit »deutlich mehr Anfragen, als wir Karten zur Verfügung haben werden«. Die Eintrittspreise gilt es mit dem DFB und dem Hamburger SV abzustimmen. Dauerkarteninhabern und Mitgliedern wird wieder über einen bestimmten Zeitraum ein Vorkaufsrecht eingeräumt. Genauere Informationen gibt es aber auch in diesem Fall erst, wenn der Termin festgelegt ist.