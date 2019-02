Von Peter Klute

Paderborn (WB). Mit einer Torgarantie ist es im Fußball so eine Sache. Beim Zweitliga-Hit am Freitagabend in der Benteler-Arena (18.30 Uhr) zwischen dem SC Paderborn und dem 1. FC Köln spricht aber so gut wie nichts für ein 0:0. Denn es ist das Duell der besten Angriffsreihen der Liga.