Am 2. April lädt der SC Paderborn zum Fluchtlicht-Pokalspiel gegen den Hamburger SV. Foto: Besim Mazhiqi

Paderborn (WB). Jetzt ist es raus: »Zückt die Kalender. Das Viertelfinale im DFB-Pokal gegen den HSV findet am 2. April um 18.30 Uhr statt«, verkündet der SC Paderborn am Donnerstag per Twitter.