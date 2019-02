Die Partie fand auf dem Trainingsplatz unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. In Person des am nächsten Sonntag im Meisterschaftsspiel beim 1. FC Magdeburg gelb-gesperrten Christian Strohdiek stand nur ein Spieler in der Startelf, der auch beim 3:2-Sieg am letzten Freitag gegen den 1. FC Köln begonnen hatte.

Die Gastgeber waren von der ersten Minute an überlegen und hätten schon beim Seitenwechsel deutlicher führen können. So trafen Uwe Hünemeier (15.) und Tobias Schwede (40.) jeweils die Latte. Auch Babacar Gueye scheiterte in aussichtsreicher Position. Besser machte es Winter-Neuzugang Mohamed Kamara. Der Stürmer aus Liberia erzielte in der 20. und 43. Minute beide Treffer zum Pausenstand.

In Durchgang zwei füllte SCP-Trainer Steffen Baumgart sein Team mit Nachwuchsspielern auf, zudem gab Massih Wassey nach mehr als einem halben Jahr Verletzungspause sein Comeback. Lippstadt glich zunächst durch Kevin Holz (55.) und Yannick Brosch (67.) aus, Paderborn ging danach durch Mustafa Muharemovic (70.) und Eugene Ofosu-Ayeh (75.) wieder mit zwei Toren in Front. Maik Reimer schwächte noch mal ab (80.), bevor wieder Muharemovic den Endstand herstellte (88.). »Es war ein guter Test, vor allem für die, die lange nicht gespielt haben. Und es gab viele schöne Tore«, sagte Baumgart.

SCP: Ratajczak (46. Hillemeier) - Boeder, Hünemeier (46. Reineke), Strohdiek (46. Wassey), Tawiah (46. Herzenbruch) - Gjasula - Antwi-Adjei (63. Ofusu-Ayeh), Ritter (46. Muharemovic), Schwede – Gueye (46. Gucciardo), Kamara (46. Selkos)