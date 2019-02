Paderborn/Schlangen (WB). Das Testspiel bei Fortuna Schlangen, das am 12. Oktober aufgrund eines technischen Defekts der Flutlichtanlage nicht ausgetragen werden konnte, wird nachgeholt. Das teilte der SCP am Morgen mit.

Die beiden Vereine einigten sich darauf , die Partie am 20. März um 19 Uhr auf der Sportanlage in Schlangen durchzuführen, heißt es in der Mitteilung. Die damals gekauften Eintrittskarten behalten für diesen neuen Termin ihre Gültigkeit.

Die SCP-Kicker werden am 20. März mit einem durch mehrere Profispieler verstärkten Perspektivteam in Schlangen auflaufen. Alle Spieler des Zweitliga-Kaders werden vor Ort sein und für Autogramme zur Verfügung stehen.