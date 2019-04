Von Peter Klute

Paderborn (WB). Was für eine verrückte Geschichte. Drei Spieltage vor Saisonende ist der SC Paderborn nicht mehr weit vom zweiten Aufstieg in die 1. Bundesliga entfernt. Nach Holstein Kiel räumte der SCP mit dem 3:1 (0:0) gegen den 1. FC Heidenheim den zweiten Konkurrenten aus dem Weg und sprang selbst durch den fünften Dreier im sechsten ungeschlagenen Spiel in Folge auf Platz zwei.