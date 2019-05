Dass Paderborn als Zweiter vor den Arminen (Platz neun) rangiert, »wollen wir nicht auf uns sitzen lassen«. Der SCP spiele zwar »eine super Runde, das muss man leider gestehen. Aber wenn sie zu uns ins Stadion kommen, darf für sie nix zu holen sein.«

Bielefeld, sagt Seufert, werde das Derby gewinnen , »weil wir die Nummer eins in Ostwestfalen sind und das auch bleiben wollen«. Dass es sich hierbei lediglich um eine gefühlte Wahrheit handelt, ist ihm natürlich bewusst. Sollte der SCP tatsächlich aufsteigen, wäre das »in einer Liga mit Köln und Hamburg auf jeden Fall verdient«. Auch wenn der Armine heute Abend unbedingt gewinnen möchte – der Respekt vor dem Gegner ist groß. Seufert: »Da kommt eine Dampflok auf uns zu. Paderborns Offensivpower müssen wir in den Griff bekommen.«

Klos und Börner »bringen Feuer rein«

Es seien allen voran die älteren Spieler und langjährigen Arminen wie Fabian Klos und Julian Börner, die im Training vermittelten, was auf dem Spiel steht. Seufert: »Sie bringen Feuer rein, damit wir alle gewappnet sind.«

Dass er nach seinem haarsträubenden Fehlpass beim jüngsten Remis in Duisburg, der zur Roten Karte gegen Mitspieler Brian Behrendt und schließlich zum 2:2-Endstand führte, um seinen Startplatz bangen muss, befürchtet Seufert nicht. »Ich habe ein gutes Gefühl. Ich werde daraus meine Schlüsse ziehen. So bitter das im ersten Moment war: Aus Fehlern lernt man am meisten.«