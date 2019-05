Schlechte Nachrichten gab es von Schlussmann Leopold Zingerle. Die erste Diagnose hat sich bestätigt: Der 25-Jährige zog sich in Dresden eine Schultereckgelenksprengung zu und muss operiert werden.

»Besser am letzten Spieltag als vor drei Wochen«, sagte er. Einen OP-Termin gibt es noch nicht, Zingerle will aber möglichst noch diese Woche unters Messer: »Mein Ziel ist der Trainingsauftakt am 30. Juni. Dann will ich dabei sein.«

Während des Dynamo-Spiels wurde Zingerle von Michael Ratajczak ersetzt. Er ist mit seinen 37 Jahren nicht nur der mit Abstand Älteste im Team des sensationellen Erstligarückkehrers sondern mit nun sieben Aufstiegen auch der Rekordaufsteiger im Kader.