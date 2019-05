Montag noch in Paderborn gefeiert, Dienstag auf Mallorca gelandet. Foto: Jörn Hannemann/Facebook-Screenshot

Paderborn/Palma de Mallorca (WB/acl). Der SC Paderborn feiert weiter. Ein Großteil der Mannschaft ist wohlbehalten auf Mallorca gelandet – in ganz besonderen Outfits.

In Trikots von Bochums Nummer 1 Manuel Riemann posieren die Spieler für ein Foto, das SCP-Stürmer Sven Michel via Facebook teilte. »Auf Malle angekommen!! Danke an den VfL Bochum«, schreibt Michel dazu.

Der Keeper hatte im Heimspiel gegen Dresden in letzter Sekunde das 3:2 für Paderborns Konkurrent Union Berlin verhindert und damit den Aufstieg des SCP perfekt gemacht.

»Geiles Outfit!«, lautet der Kommentar dazu aus Bochum. »Viel Spaß, lasst es krachen!«

Auf Mallorca getroffen. Bochums Nummer eins. Foto: Instagram Auf Mallorca getroffen. Bochums Nummer eins. Foto: Instagram

Die VfLer, die mit dem 2:2 gegen Union Berlin erst den Weg für Paderborns Rückkehr in die 1. Liga frei machten, hatten noch am Spieltag ihre Adresse für eine Bierlieferung aus Paderborn gepostet. »Wir werden Paderborner Goldpilsener nach Bochum liefern«, versprach SCP-Geschäftsführer Martin Hornberger noch am Montag.

Bereits auf dem Rückflug aus Dresden hatten die Paderborner ihrem Bochumer Helden via Facetime kontaktiert, ihm der Reihe nach ihren Dank ausgesprochen und Freibier versprochen.

Dieses Versprechen konnten sie schon am Dienstag einlösen: Auch Riemann ist auf Mallorca und ließ sich sofort mit seinen ehemaligen Ligakonkurrenten und neuen Fans fotografieren.

