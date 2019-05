Abhängig von der Nominierung für den anstehenden Afrika-Cup in Ägypten werden die beiden SCP-Akteure ab dem 21. Juni auch an den kontinentalen Meisterschaften teilnehmen. Das Finale steigt am 19. Juli in Kairo.

Der 24-jährige Collins (Linksverteidiger) avancierte in der abgelaufenen Saison zur absoluten Stammkraft bei den Paderbornern und feierte im Oktober 2018 seinen ersten Auftritt für Nigerias Nationalteam. Rechtsverteidiger Mohamed Dräger, Leihgabe des SC Freiburg, debütierte im November für Tunesien und kommt auf 32 Einsätze in der 2. Liga.