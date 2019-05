Paderborn (WB/MR). Das Verwirrspiel um Paderborns Außenstürmer Bernard Tekpetey ist beendet: Der FC Schalke 04 nutzte am Freitagabend die letzte Chance und machte von seinem Optionsrecht Gebrauch. Der 21-Jährige kehrt damit nach nur einem Jahr zu den Knappen zurück.

Die Ablösesumme beträgt 2,5 Millionen Euro. Das bestätigte SCP-Manager Markus Krösche dem WESTFALEN-BLATT . Damit verliert der Bundesliga-Aufsteiger aus Ostwestfalen seinen ersten Stammspieler. Tekpetey (32 Einsätze, 10 Tore) hatte sich in den Fokus der Königsblauen gedribbelt, doch die hatten nach einem Verwirrspiel noch am Mittwoch in Person vor Sportvorstand Jochen Schneider erklärt, die Rückkauf-Klausel nicht zu nutzen.

Am späten Freitagabend gab es dann die Rolle rückwärts: Die Schalker wurden doch noch aktiv und holten Tekpetey zurück. Aber nicht, um den Ghanaer zu behalten: Der ist sich angeblich mit Fortuna Düsseldorf einig und soll von den Königsblauen direkt an den Liga-Konkurrenten vom Rhein weiter verliehen werden.

»Wir bedauern den Verlust von Berni, der sich in der gerade abgelaufenen Saison zu einem wichtigen Bestandteil in unserem Kader entwickelt hat. Wir danken ihm für seinen Einsatz im SCP07-Trikot und wünschen ihm für seine weitere Karriere alles Gute«, wird Geschäftsführer Sport Markus Krösche in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Sportlich ist der Abgang für den SCP ein Verlust, wirtschaftlich ein gutes Geschäft. Vor einem Jahr hatte Krösche den Jungprofi (Vertrag bis 2021) für 150.000 Euro verpflichtet. Wäre der SCP nicht aufgestiegen, wären 1,5 Millionen Euro Ablöse fällig gewesen, nun sind es 2,5 Millionen Euro.