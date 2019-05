Von Elmar Neumann

Bei einem Gewinn von mehr als 1500 Prozent nimmt SCP-Manager Markus Krösche die jüngste und letzte Entwicklung dieser Paderborner Personalie aber sehr gelassen zur Kenntnis: »Ich hätte mich gewundert, wenn es nicht so gekommen wäre. Aber es ist ja auch absolut legitim. Bis Freitagabend hatte Schalke diese Option und gegen 18.40 Uhr habe ich schließlich die entsprechende E-Mail erhalten.« Mit zehn Treffern und sechs Vorlagen hatte der so kleine (1,73 Meter) wie schnelle Außenbahnakteur aus Ghana einen erheblichen Anteil am sensationellen Erstligaaufstieg des Zweitligaaufsteigers, doch auch menschlich vermochte der 21-Jährige nachhaltig zu beeindrucken. »Bernie ist einfach ein super Typ, der sich ein Jahr lang extrem mit dem Verein identifiziert hat«, sagt Krösche.

14 Einsätze in der höchsten holländischen Liga

Während sich Tekpetey, den die Schalker – wieder mit einer Rückkaufoption – an den Ligarivalen Fortuna Düsseldorf weiterreichen wollen, via Twitter beim gesamten Paderborner Team bedankte, stellten die SCP-Verantwortlichen mit Keeper Jannik Huth vom FSV Mainz 05 den dritten Neuzugang vor. Der 25-Jährige, der einen Dreijahresvertrag unterschrieben hat und im Gegensatz zu Streli Mamba (Energie Cottbus) und Luca Kilian (Borussia Dortmund II) nicht ablösefrei ist, stand in der Saison 2016/2017 schon siebenmal im Bundesliga-Tor der 05er. Zudem hat er neben zwei U21-Länderspielen sowie 14 Einsätzen in der höchsten holländischen Liga (Sparta Rotterdam) Olympiasilber 2016 vorzuweisen. Eine Vita, die vermuten lässt, dass sich Stammtorwart Leopold Zingerle seiner Position nicht zu sicher sein sollte. »Das wird eine richtig spannende Geschichte – Leo hat eine überragende Saison gespielt, aber mit Jannik hat er einen ambitionierten Herausforderer, der über sehr wertvolle internationale Erfahrung verfügt«, sagt Krösche.

Das Kommen und Gehen im SCP-Kader wird heute mit der Bekanntgabe der Verpflichtung von Offensivkraft Johannes Dörfler (22 Jahre/KFC Uerdingen) seine Fortsetzung finden. Zudem besteht laut »geissblog.koeln« großes Interesse an Ismail Jakobs (19/1. FC Köln U21). Bleibt die Frage, wie lange es noch Markus Krösche ist, der sich federführend mit der Zusammenstellung des neuen SC Paderborn 07 befasst. RB Leipzig möchte in Kürze bekannt geben, wer den zum FC Schalke gewechselten Sportlichen Leiter Jochen Schneider beerbt. Krösche ist Kandidat Nummer eins, auch wenn in diesem Zusammenhang mit dem ehemaligen Nationalspieler Christoph Metzelder noch von einem zweiten Namen zu lesen ist. RB-Vorstandschef Ralf Mintzlaff wollte nach dem verlorenen DFB-Pokalfinale noch immer nicht allzu konkret werden, sagte allerdings: »Das wird in den nächsten Tagen passieren. Wir befinden uns auf der Zielgeraden. Wir haben uns mit vielen Namen auseinandergesetzt, uns aber noch mit keinem geeinigt und keinen Vertrag unterschrieben.« Krösche selbst bleibt auch bei dem Verwirrspiel um seine Person gelassen: »Man wird sehen, ob in den nächsten Tagen etwas passiert.«