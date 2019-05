Der Stürmer wechselt vom Drittligisten KFC Uerdingen zum SCP . Der 22-Jährige hat einen Vertrag bis 30. Juni 2021 in Paderborn unterschrieben. Dörfler wurde bei Borussia Mönchengladbach (bis 2012) und beim 1. FC Mönchengladbach (2012-2015) ausgebildet. Über den MSV Duisburg kam er im Sommer 2016 zum Oberligisten KFC Uerdingen, mit dem ihm der Durchmarsch über die Regionalliga in die 3. Liga gelang. In der Saison 2018/2019 kam er auf 23 Einsätze, in denen er zwei Tore erzielte und drei Treffer vorbereitete .

»Mit seiner herausragenden Geschwindigkeit passt Johannes optimal zu unserer Spielidee. Er ist stark in direkten Duellen und hat viel Zug zum Tor«, erklärte SCP-Sportchef Markus Krösche.

In den vergangenen Tagen hatte der SC Paderborn bereits die Verpflichtungen von Torhüter Jannik Huth, Stürmer Streli Mamba und Innenverteidiger Luca Kilian bekannt gegeben.