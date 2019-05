Herzenbruchs ursprünglicher Kontrakt war noch bis 2020 gültig. In der abgelaufenen Saison kam er jedoch nur zu einem Kurzeinsatz in der 2. Liga. Außerdem bestritt er 20 Partien für die Oberliga-Reserve. In den zwei Spielzeiten zuvor kam der Linksfuß in 42 Drittligapartien für die Paderborner zum Einsatz.

»Er hat sich stets in den Dienst der Mannschaft gestellt und war insbesondere in der Saison 2017/2018 ein ganz wichtiger Faktor für den Aufstieg in die 2. Bundesliga«, verabschiedet SCP-Manager Markus Krösche den Defensivspezialisten.