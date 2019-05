Damit verliert der SCP innerhalb einer Woche den zweiten Stammspieler und viel Qualität in der Offensive. Klement erzielte in der 2. Liga 16 Tore und bereitete sieben weitere Treffer vor. Bernard Tekpetey (21, jetzt FC Schalke 04) kam in der abgelaufenen Spielzeit auf zehn Tore und legte für sechs weitere Treffer auf.

»Wir bilden Spieler aus und heben sie auf ein höheres Niveau. Wenn sie uns dann verlassen wollen, stellen wir uns nicht quer, sondern stehen zu unserem Wort«, sagt Manager Markus Krösche. Mit dieser Politik fährt Krösche nicht so schlecht. Der SCP stieg zweimal in Folge auf und kassierte - Torjäger Dennis Srbeny (Norwich City) eingerechnet - in den vergangegen 18 Monaten bereits knapp sieben Millionen Euro an Ablösesummen. Soviel, wie noch nie in der Vereinsgeschichte.