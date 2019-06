So sieht Paderborns Plan für das zentrale Mittelfeld aus: Rifet Kapic (Foto) ersetzt Philipp Klement. Foto: Imago

Das teilte der Verein am Samstag mit. Mit dem Weggang von Klement hatte der SCP innerhalb einer Woche den zweiten Stammspieler und viel Qualität in der Offensive verloren. Dafür kommt nun der »talentierte Linksfuß«: Kapic hat in Paderborn einen Dreijahresvertrag bis zum 30. Juni 2022 unterschrieben.

Der Bosnier stand zuletzt bei Grashoppers Zürich unter Vertrag und ist mit seinem Leihverein FK Sarajevo Meister und Pokalsieger geworden.

»Technisch sehr stark«

Bei seinen Stationen in Moldawien und Slowenien erzielte Kapic laut Mitteilung mit 14 Toren und drei Vorlagen in 60 Erstliga-Spielen sehr gute Quoten. Zuletzt zeigte er sein Können in Bosnien-Herzegowina: Zunächst gewann er mit FK Sarajevo den Pokalwettbewerb, nur drei Tage später holte er sich mit seinem Team durch einen 4:0-Sieg über FK Zvijezda 09 auch den nationalen Titel.

»Rifet ist technisch sehr stark, verfügt über Spielmacher-Qualitäten und hat einen starken Zug nach vorne mit einem guten Abschluss. Mit diesen Fähigkeiten kann er unser Spiel im Mittelfeld bereichern«, heißt Geschäftsführer Sport Markus Krösche den sechsten Neuzugang willkommen.