Bei den Emsländern soll Düker, der in der Rückrunde 2018/2019 für den Drittligisten Eintracht Braunschweig aufgelaufen ist und dort mit mehreren Last-Minute-Toren zum Klassenerhalt beigetragen hat, die Nachfolge des Ex-Paderborners Nick Proschwitz antreten, der seinerseits ebenfalls nach Braunschweig gewechselt ist.

Sechs Einsätze im SCP-Trikot und Tor gegen Arminia

Julius Düker kam zur Saison 2018/2019 vom 1. FC Magdeburg an die Pader und hatte in der Hinrunde sechs Einsätze im Trikot des SCP. In Erinnerung bleiben wird besonders sein Tor in der Nachspielzeit zum 2:2-Endstand im Ostwestfalen-Duell gegen Arminia Bielefeld. In der Winterpause schloss sich Düker seinem früheren Verein Eintracht Braunschweig an, bei dem auf zehn Einsätze mit drei Treffern kam.

»Julius hat eine gute Entwicklung genommen und kann in Meppen nun den nächsten Schritt machen«, sagt Martin Przondziono, der Sportliche Leiter des SC Paderborn.