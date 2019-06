Von Matthias Reichstein

Paderborn (WB). Die Kooperation zwischen dem SC Paderborn und RB Leipzig bringt die Fans des Bundesliga-Aufsteigers auf die Palme. Schon am Dienstagabend hing an der Arena ein Protest-Plakat, am Mittwoch legte die aktive Fanszene mit einer Erklärung nach und drohte mit Boykott .

»Sollte die Zusammenarbeit mit RB Leipzig umgesetzt werden, wird die aktive Fanszene den Spielen des SC Paderborn 07 bis auf Weiteres fernbleiben. Unsere Vereinsliebe und die jahrzehntelange Unterstützung stirbt mit dem Tag einer RB Leipzig Kooperation«, schreiben die Anhänger und fordern die Vereinsführung um Präsident Elmar Volkmann umgehend auf, »von der anvisierten Kooperation mit dem Konstrukt RB Leipzig Abstand zu nehmen«.

Volkmann selbst versuchte gegenzusteuern und kündigte ein Treffen mit der Fanszene, die von sechs Organisationen unterstützt wird, für die letzte Juniwoche an. »Was in unsere Vereinbarung alles reininterpretiert wird, ist kompletter Blödsinn. Es wird keine Zusammenarbeit auf wirtschaftlicher Ebene geben und daher wird sich unser SCP auch nicht an RB Leipzig verkaufen.«

Konkrete Angaben zu den Inhalten der Zusammenarbeit machte der 72-Jährige nicht: »Markus Krösche und unser künftiger Manager sind die handelnden Personen. Sie werden unsere Vereinbarung mit Leben füllen.« Geplant ist Personal (Spieler und auch Trainer) auszutauschen und gemeinsame Seminare zu veranstalten.

Leipzigs Vorstandschef Oliver Mintzlaff sprach auch von »Hospitationen« und sagte: »Da gibt es ein komplett neues Management-Team in Paderborn, dem wir nach dem Bundesliga-Aufstieg unter die Arme greifen wollen.«

Die Kooperation gefällt den Anhängern des Aufsteigers überhaupt nicht. Sie machten ihren Protest in einer Erklärung öffentlich. Die Kooperation gefällt den Anhängern des Aufsteigers überhaupt nicht. Sie machten ihren Protest in einer Erklärung öffentlich.

Wann die Gesprächsrunde mit den Fans genau stattfinden wird, will der SCP nicht öffentlich machen. »Das haben wir mit der Szene so vereinbart,« erklärte Geschäftsführer Martin Hornberger. Die Runde soll aber hochkarätig besetzt sein.

Neben Mitgliedern des Präsidiums mit SCP-Boss Volkmann an der Spitze werden auch Vertreter des Aufsichtsrates dabei sein. »Im Rahmen unseres blau-schwarzen Dialogs werden wir Fakten zur Kooperation liefern«, sagte Hornberger, der diese Zusammenkunft auch organisiert.

Erklärungsversuch am Mittwochabend

Einen ersten offiziellen Erklärungsversuch startete der SCP noch am Mittwochabend auf der Vereinshomepage: Die Idee einer möglichen Kooperation habe sich im Zuge der harten, aber stets fairen Verhandlungen rund um die Personalie Markus Krösche beiderseits ergeben, heißt es.

Inhaltlich ziele die Kooperation auf einen gegenseitigen Austausch über sportliche Entwicklungen, insbesondere im Bereich der Ausbildung von Spielern und der Fortbildung von Trainern ab. Eine konkrete Dauer sei nicht vereinbart worden.

Baumgart: »Wir behalten unsere Identität«

Paderborns Trainer Steffen Baumgart stößt sich an dem Wort »Kooperation« und meinte: »Das gefällt mir nicht. Wir werden keine Zweigstelle, kein Ableger oder Filiale von RB Leipzig. Wir bleiben eigenständig und behalten unsere Identität. Wir leihen uns Spieler, um unsere Ziele zu erreichen. Das haben wir in der Vergangenheit auch mit anderen Vereinen gemacht, alles andere wäre auch fahrlässig.«

Als Beispiel nannte er Bernard Tekpetey: Der wurde vor einem Jahr vom FC Schalke 04 für 150.000 Euro, verbunden mit einem Rückkaufsrecht, verpflichtet und Ende Mai für 2,5 Millionen Euro von den Knappen zurückgeholt. Ein Gewinn von mehr als 1500 Prozent. »Das dürfte für die paar Monate ein Bundesliga-Rekord sein«, sagte Baumgart und fügte noch an: »In erster Linie geht es doch bei allen Transfers um den Menschen und den Fußballer, nicht um den Verein.«

Der designierte Manager Martin Przondziono wollte das Thema erst gar nicht so hoch hängen: »Wir koppeln uns nicht an einen Verein, wir werden unsere SCP-DNA behalten und unsere Strategie weiterleben. Wir wollen in erster Linie das Netzwerk nutzen.« Warum ein Großteil der Anhängerschaft so negativ reagiert? Przondziono fand diese Erklärung: »Das ist auch der Enttäuschung geschuldet, dass Markus nach Leipzig geht und nicht jeder das Konstrukt vom RB toll findet.«

Auch positive Reaktionen unter den Fans

Im Paderborner Fan-Forum gab es aber auch andere Reaktionen. Ein Nutzer schrieb zum Beispiel: »Eine Kooperation mit einem der zur Zeit erfolgreichsten Bundesligavereine kann Paderborn doch nur helfen.«

Ein anderer Nutzer ergänzte: »Ich kann eure Meinung in der Schärfe auch überhaupt nicht nachvollziehen. Vernünftig gemacht kann dies auch eine Chance sein.« Eine Nutzerin bemängelte auch die Informationspolitik: »Ich wüsste erstmal gerne, welche Punkte genau unter den Begriff Kooperation fallen. Ohne weitere Infos einfach Nein zu sagen, wirkt einfach nur trotzig.«

Wegen des angekündigten Boykotts der SCP-Spiele schrieb Baumgart den Fans übrigens noch Folgendes ins Stammbuch: »Wir leben in einem freien Land, da darf jeder seine Meinung haben. Ich mag es deshalb gar nicht, wenn gleich gedroht wird. Das ärgert mich dann maßlos. Bei allem Verständnis für den Unmut.«

Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) teilte mit, dass es formal keine grundsätzlichen Einwände gegen die Zusammenarbeit zwischen Bundesligaklubs gäbe. Allerdings würden Vorgaben es verbieten, dass Personen gleichzeitig in Kontroll- oder Entscheidungsgremien zweier Bundesligavereine sitzen.

Heute wird Przondziono neuer SCP-Manager

Heute wird der SC Paderborn Vollzug melden und Martin Przondziono als neuen Manager präsentieren. Am Dienstagabend führte der 49-Jährige die entscheidenden Gesprächen mit der SCP-Führung, der Mittwoch wurde genutzt, um auch die übrigen Mitglieder des mächtigen Wirtschaftsrates (Präsidium, Aufsichtsrat und zusätzlich ernannte Mitglieder) über den Stand der Verhandlungen zu informieren.

»Wir wollen auch im sportlichen Bereich Kontinuität, deshalb spricht viel für Herrn Przondziono«, sagte Präsident Elmar Volkmann. Der desginierte Sportchef sieht dem heutigen Tag ebenfalls sehr zuversichtlich entgegen: »Die Gespräche liefen gut. Wenn wir uns am Donnerstag einigen, bleibt unser Verein auch auf sportlicher Ebene voll handlungsfähig.«