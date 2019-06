Von Matthias Reichstein

Wenn man als SC Paderborn eine Kooperation mit diesem Klub vereinbart, kann das nicht in nur einem lapidaren Satz angekündigt werden. Schon gar nicht, wenn beide Vereine auch noch in einer Liga spielen. Bei so einem sensiblen (Fan-)Thema sollten die Anhänger von Beginn an mitgenommen und aufgeklärt werden. Das heißt, es muss glasklar kommuniziert werden, was mit RedBull geht und was nicht. Das hat der Verein am Dienstag versäumt, und deshalb war die Öffentlichkeitsarbeit in diesem Punkt mangelhaft. Daran ändert auch der Erklärungsversuch 36 Stunden später nichts.

Wobei die Reaktionen völlig überzogen sind. Wie kann die Fanszene in einer Erklärung zum Boykott aufrufen, ohne die Inhalte der Vereinbarung zu kennen? Was spricht dagegen, das Netzwerk von RB zu nutzen, um einen hochtalentierten Spieler zu guten Konditionen zu bekommen, der anschließend mithilft, die Ziele zu erreichen? So lange der SCP wirtschaftlich unabhängig bleibt und alles selbst bestimmt, rein gar nichts.

Der SC Paderborn hat die einmalige Chance, von Strukturen zu profitieren, die in Deutschland einmalig sind und auf diesem Niveau auch europaweit nahezu konkurrenzlos. Und auch wenn der SCP gerade erst in die 1. Liga zurückgekehrt ist, bleibt der Verein auch in den nächsten Jahren immer ein Klub, der sehr hart arbeiten muss, um langfristig überhaupt die 2. Liga zu erhalten. Deshalb gilt: So lange sich der Verein treu bleibt, seine Marke pflegt und die eigene Strategie konsequent weiterverfolgt, wird er in allererster Linie ein Profiteur dieser Kooperation sein. Nicht umgekehrt.