Dies erklärte der Paderborner Gründer und Firmenchef Andreas Herb am Mittwoch auf Anfrage. In diesem Zusammenhang kündigte er an, im Rahmen der Partnerschaft werde das Logo von Effect auch in der Ersten Bundesliga auf den Ärmeln der Fußballertrikots zu sehen sein.

Eine kleine Spitze gegen Red Bull und dessen Einfluss bei RB Leipzig gab es dann doch: »Wir halten uns als Sponsor grundsätzlichen aus allen sportlichen Entscheidungen heraus.« Nicht zuletzt aufgrund der Reaktionen in den Sozialen Netzwerke sei er sich auch sicher, dass von den SCP-Fans niemand wegen der Partnerschaft Effect den Rücken kehren und zu Red Bull überlaufen werde.

MBG ist 1993 gegründet worden. Die gut 250 Mitarbeiter der Firma erwirtschaften überwiegend mit Szenegetränken heute mehr als 200 Millionen Euro Umsatz.