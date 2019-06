Der 37-jährige Ratajczak war im Januar 2017 an die Pader gekommen und verfügt über wertvolle Erfahrung aus 114 Zweitliga- und 75 Drittliga-Spielen. In der Saison 2018/2019 kam er in zwei Meisterschaftsspielen und in den DFB-Pokalpartien gegen den FC Ingolstadt (2:1), bei BSG Chemie Leipzig (3:0) und beim MSV Duisburg (3:1) zum Einsatz.

»Rata hat gezeigt, dass er ein wichtiger Bestandteil unseres Kaders sein kann. Weil Leo und Leon nach ihren Verletzungen erst in der Vorbereitung auf die neue Spielzeit zurückkommen werden, wird er zunächst wieder voll im Trainingsbetrieb sein. Sukzessive soll er sich dann auf eine Tätigkeit als Torwarttrainer in unserem Nachwuchsleistungszentrum konzentrieren.« sagt Paderborns sportlicher Leiter Martin Przondziono.