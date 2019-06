Paderborn (WB). Fußball-Bundesligist SC Paderborn wird auch in den kommenden Jahren in Trikots der Sportartikelfirma Saller auflaufen. Beide Parteien haben sich auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung bis zur Saison 2024/25 geeinigt.

Damit tragen die Paderborner Spieler auch zukünftig die Kleidung des größten Fußball-Teamsport-Versandes Deutschlands. SCP-Geschäftsführer Martin Hornberger erklärte in einer Pressemitteilung: »Kontinuität ist ein wichtiger Baustein für sportlichen Erfolg. Deshalb sind wir glücklich darüber, Saller auch in den kommenden Jahren als Partner an unserer Seite zu wissen.«

Ergänzt werde das Sponsoring-Engagement laut der Mitteilung durch umfangreiche Aktivierungsmaßnahmen sowie Präsenzen auf TV-und Werbebanden. Richard Saller sagte: »Wir wollen die größten, sportlichen Herausforderungen des Vereins mit modischer und hochwertiger Sportausrüstung begleiten.«

Einen Einblick, wie das neue Bundesliga-Trikot des SC Paderborn aussieht, hat der Klub bereits am 5. Juni mit einem kleinen Video gezeigt.