Paderborn (WB). Mit der Online-Petition einiger Anhänger an Pfingsten haben die Diskussionen über die Kooperation des SC Paderborn mit RB Leipzig ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht. Verfasser ist Dr. Jan Fischer, ein Zahnarzt aus Arnsberg. Der gebürtige Mindener war früher in Paderborn tätig. Im Interview mit Peter Klute nimmt der 53-Jährige, der mit etwa 15 Freunden jedes SCP-Heimspiel in Block P verfolgt, Stellung zu seiner Aktion.

Herr Dr. Fischer, das Sammelziel ihrer Petition mit 2000 Unterschriften wurde bereits am Dienstagmorgen erreicht und auf 2500 erhöht. Wie sehr überrascht Sie die große Unterstützung und warum haben Sie die Zahl 2000 gewählt?

Dr. Jan Fischer: Ich war und bin sehr überrascht. Auch darüber, welche Dynamik unsere Aktion in den Medien bekommen hat. Ich wäre schon über 500 Unterschriften froh gewesen. Ich wollte etwas Messbares, damit der Verein ins Nachdenken kommt.

Wie gehen Sie weiter vor?

Fischer: Noch bevor es das Treffen von Wirtschaftsrat und Fans Ende Juni gibt, werde ich ein Fazit ziehen und mich dann direkt an die Vereinsführung wenden. Ich hoffe, dass die Kooperation noch abwendbar ist, fürchte aber, dass es zu spät ist.

Auch weil Präsident Elmar Volkmann dieser Zeitung gegenüber betont hat, der Vertrag sei unterschrieben und dabei bliebe es, wenn es keine ganz neuen Erkenntnisse gebe?

Fischer: Ja. Wobei ich denke, dass es möglich wäre, den einen oder anderen Punkt neu zu formulieren oder nachzuverhandeln. Am liebsten aber würde ich die Kooperation ganz stoppen und setze darauf, dass der Verein vielleicht doch noch kalte Füße bekommt, eine Erstligasaison in einem toten und seelenleeren Stadion spielen zu müssen.

Sie gehen also davon aus, dass viele Anhänger austreten und die Spiele boykottieren, falls die Kooperation bestehen bleibt? Welche Konsequenzen werden Sie selbst ziehen?

Fischer: Das weiß ich noch nicht. Ich habe ja damit gedroht, dass wir den Verein nicht mehr unterstützen werden und unsere Mitgliedschaft sowie Dauerkarten kündigen, aber es könnte sein, dass wir in der kommenden Saison unseren Protest erst einmal noch ins Stadion tragen. Irgendwann werden wir das dann aber nicht mehr machen. Wie angekündigt, wird es sicher einen großen Fanschwund geben, aber da der SCP in der 1. Liga spielt, wird die Arena auch so voll sein.

Warum haben Sie sich mit ihren Freunden überhaupt zu dieser Unterschriftenaktion entschlossen?

Fischer: Rein sachlich muss man feststellen, dass wir Fans vor einer Woche quasi über Nacht vor vollendete Tatsachen gestellt wurden. Bei mir herrschte bis dahin eine totale Euphorie darüber, dass mein Verein sich durch den Aufstieg aus eigenem Antrieb sportlich wieder für eine der besten Ligen der Welt qualifiziert hat. Das war für mich märchenhaft und ich war glücklich. Das hat sich durch die Nachricht der Kooperation mit RB Leipzig schlagartig geändert. Ich sehe das Konstrukt RB ausgesprochen kritisch und bin unglücklich darüber, dass der SC Paderborn ein Teil davon wird. Ohne Kommunikation mit den Fans und ohne, mit dieser Absicht vorher an die Öffentlichkeit gegangen zu sein. Aber ich kann auch das Verhalten einiger Anhänger nicht verstehen, die mich beispielsweise als Selbstdarsteller anfeinden.

Was sagen Sie denen?

Fischer: Dass es nicht um mich oder eine Verunglimpfung geht, sondern um den SC Paderborn. Ich möchte nicht im Vordergrund stehen und als Kopf unserer Gruppe auftreten, sondern nur meine Meinung und die meiner Freunde in Block P vertreten. Wir sind normale Fans, nicht mehr und nicht weniger. Es geht hier nicht um Gruppierungen, Gegnerschaften oder eine Anti-Red-Bull-Kampagne. Es handelt es sich um eine rein private Initiative. Das ist mir wichtig, weil durch die bewusste Aussage von Herrn Hornberger (Martin Hornberger ist der Geschäftsführer des SC Paderborn, Anmerkung der Redaktion), dass er mich nicht kenne, der Eindruck entsteht, es handele sich um eine von außen gesteuerte Aktion und bis auf wenige gingen nur Unterschriften von weit her ein. Das ist nicht der Fall, fast 50 Prozent der Stimmen entfallen auf Paderborn und Umgebung, bei einem Radius von 80 Kilometern.

Was ist Ihre größte Sorge bei dieser Kooperation?

Fischer: Der SC Paderborn wird seine Eigenständigkeit und Unabhängigkeit abgeben und nicht mehr Herr der Lage sein. Wer mit RB kooperiert, verliert. Das war immer so. Ich finde die Entscheidung des SCP naiv und fahrlässig, da bin ich ein Stück weit Idealist. Die Gremien machen sich meiner Meinung nach keinen Begriff davon, was so eine Kooperation wirklich bedeutet und welche Auswirkungen sie hat. Im Tennis würde man von einem unforced error sprechen. Eine Fehler ohne Not, nur um vielleicht etwas länger in der 1. Liga zu bleiben.

Laut Aussage der SCP-Verantwortlichen geht es aber lediglich um einen Austausch im sportlichen Bereich?

Fischer: Das Fatale ist ja, dass die Öffentlichkeit nicht wirklich erfährt, was die Kooperation beinhaltet. Ich bin mir aber sicher, dass es nicht nur ums Sportliche geht. Leipzigs Geschäftsführer Oliver Mintzlaff hat in einer Pressekonferenz selbst gesagt, dass es auch eine Zusammenarbeit im kommerziellen Bereich geben wird. Das bedeutet für mich, dass sich der SCP wirtschaftlich von RB abhängig macht. Außerdem möchten Sponsoren ein sauberes Image. Sie haben bisher einen kleinen, sympathischen Regionalverein unterstützt. Und jetzt? Aber auch auf sportlicher Ebene bin ich skeptisch. Wenn Red Bull Talente aus Brasilien oder den USA nach Paderborn ausleiht, kann der SCP diese Spieler dann auf die Bank setzen?