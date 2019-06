Von Peter Klute

Paderborn (WB). An diesem Freitag räumt Markus Krösche seinen Schreibtisch beim SC Paderborn . Am Samstag endet seine Amtszeit beim SCP, am 8. Juli wird er als Sportdirektor bei RB Leipzig vorgestellt. Sein designierter Nachfolger Martin Przondziono steht längst in den Startlöchern.