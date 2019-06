Paderborn (WB/cbr). Ein Rückzieher in Sachen Zusammenarbeit: Die Fußball-Bundesligisten SC Paderborn und RB Leipzig gehen nun doch keine Kooperation ein.

Beide Verein sind laut einer Pressemitteilung von Mittwochnachmittag übereingekommen, dass »ein zielgerichteter fachlicher Austausch im Rahmen der geplanten sportlichen Kooperation unter den gegebenen inhaltlichen Rahmenbedingungen auf Grund unterschiedlicher Ansichten « nicht wie geplant umsetzbar sei.

Zu der Erkenntnis sollen beide Klubs in den vergangenen Tagen nach weiteren Gesprächen gekommen sein. Der SC Paderborn verweist in der Mitteilung deutlich darauf, dass es keine weiteren Beweggründe gibt und man weitere Details nicht kommentieren werde. Zuvor hatten die geplante Kooperation für große Unruhe unter den Anhängern gesorgt. Nach Boykott-Aufruf und Protest-Plakat sowie der Formierung einer Gegenbewegung hatten SCP-Anhänger auch eine Online-Petition gestartet.

Ferner heißt es in der Mitteilung: Die ursprünglichen Kooperationsansätze basierten auf dem ausdrücklichen Wunsch des SC Paderborn und resultierten aus den guten und wertschätzenden Gesprächen im Rahmen des Wechsels von Markus Krösche . Im Zuge dessen wurden erste Eckpunkte einer Kooperation definiert.

In den folgenden Tagen sei die bisher nicht mit Leben gefüllte Kooperation in Gesprächen vertieft worden – letztlich mit der Konsequenz, dass beide Vereine von der Kooperation Abstand nehmen und dennoch ausdrücklich an der gegenseitigen Wertschätzung festhalten.