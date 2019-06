Maier bringt als Bachelor of Science, Spielanalyst Fußball und A-Lizenz-Inhaber umfangreiche Fähigkeit mit nach Paderborn. Er trainierte in der Jugend des TSV Bermaringen, des SSV Ulm und des TSV Neu-Ulm, bevor er in das Nachwuchsleistungszentrum des Zweitligisten 1. FC Heidenheim wechselte.

Dort war Maier vom Juli 2014 bis zum Januar 2016 parallel als Trainer der U15, Leiter Spielanalyse der U15 bis U19 und Koordinator der U12 bis U13 tätig. Es folgten Hospitationen bei den Bundesligisten Bayer 04 Leverkusen und TSG Hoffenheim sowie Tätigkeiten als Spielanalyst bei Red Bull Salzburg (U16) und SSV Ulm (Regionalliga), wo er parallel die U17-Mannschaft in der Junioren-Bundesliga trainierte. Zuletzt hospitierte er beim FC Midtjylland (Dänemark) und beim FC Bayern München (U19).

»Philipp verfügt über hervorragende Kompetenzen in der Spielanalyse und hat trotz seines jungen Alters schon viele Erfahrungen gesammelt, von denen wir sehr gut profitieren können. Er wird unser Trainerteam qualifiziert verstärken, so dass wir auch in diesem Bereich noch besser in die Bundesliga-Saison starten können«, heißt Geschäftsführer Sport Martin Przondziono den neuen Co-Trainer willkommen.