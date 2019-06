Der schnelle Linksfuß begann seine Karriere in Bremerhaven und wechselte im Jahr 2010 in das Nachwuchsleistungszentrum des SV Werder Bremen. In der Saison 2014/2015 feierte er sein Debüt in der Regionalliga bei der zweiten Mannschaft von Eintracht Braunschweig. Im Trikot der »Löwen« debütierte er am 27. April 2015 in der 2. Bundesliga. Zur Spielzeit 2016/2017 wechselte Holtmann nach Mainz, wo er am 21. September 2016 sein erstes Bundesliga-Spiel absolvierte. Mittlerweile steht er bei 26 Erstligaeinsätzen und zwei Treffern.

26 Erstligaeinsätze und zwei Tore für Mainz

»Gerrit passt mit seiner Schnelligkeit und seiner guten Technik sehr gut zu unserer Spielidee und erfüllt unser Anforderungsprofil auf der linken Außenbahn optimal. Er kann defensiv und offensiv eingesetzt werden, was ihn für unseren Kader noch wertvoller macht. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihm«, sagt Geschäftsführer Sport Martin Przondziono. Holtmann ist bereits der neunte Neuzugang des SCP und nach dem fest verpflichteten Torwart Yannik Huth der zweite, der aus Mainz nach Paderborn kommt.