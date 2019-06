Bis auf den noch an den Folgen seiner Schulterverletzung laborierenden Keeper Leopold Zingerle sowie die Afrika-Cup-Teilnehmer Mohamed Dräger und Jamilu Collins standen Cheftrainer Steffen Baumgart zum Start alle Akteure zur Verfügung, darunter auch die bislang neun Neuzugänge. Sieben Wochen bleiben dem Coach und seinem Team nun, um die Mannschaft möglichst perfekt auf das erste Saisonspiel, am 17. oder 18. August, in Leverkusen vorzubereiten. »Das war heute eine kurze knackige Einheit, die trotz der Hitze richtig Spaß gemacht hat. Wir sind alle bereit für die sicherlich harte Vorbereitung und brennen darauf, uns in der Bundesliga mit den Besten messen zu dürfen«, sagte Christopher »Jimmy« Antwi-Adjei.

Am Mittwoch steht in Salzkotten das erste Testspiel auf dem Plan

Das erste Testspiel lässt nicht so lange auf sich warten. Bereits am Mittwoch (18.15 Uhr) tritt der SCP beim A-Ligisten VfB Salzkotten an und weitere drei Tage später, am Samstag (15 Uhr), wird im Delbrücker Stadion Laumeskamp der Probelauf gegen den englischen Drittligisten Ipswich Town angepfiffen.