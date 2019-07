Von Dirk Schuster

Paderborn (WB). Als einer der Letzten betritt Steffen Baumgart das Trainingsgrün an der Lise-Meitner-Straße. Mit einem kurzen, aber beschwingten »Hallo-hallo!« begrüßt der Trainer des SC Paderborn die Anhänger, die eine Art Spalier bilden, um den Aufsteiger und seinen Coach willkommen zu heißen – in der 1. Bundesliga.

Nun werden gewiss nicht zu jeder Trainingseinheit des SCP 800 Besucher kommen. Doch das Interesse an den Ostwestfalen, die vor gut zwei Jahren schon mit eineinhalb Beinen in der 4. Liga versunken waren und nur dank des Finanzkollapses des TSV 1860 München in der 3. Liga blieben, ist zuletzt wieder stetig gestiegen. Verantwortlich dafür: Steffen Baumgart. »Wir haben zwei sehr, sehr gute Jahre gehabt«, sagt der 47-Jährige am Sonntag, betont aber auch: »Wir wissen, was auf uns zukommt. Und ich weiß, was auf mich zukommt. Ich bin auch nicht der Erfahrenste, was diesen Bereich angeht.«

Bezirksliga und Bundesliga

Als Spieler hat Baumgart die Bundesliga erlebt, als Trainer betritt er hier Neuland. Bis Juni 2015 coachte er noch den SSV Köpenick-Oberspree in der Bezirksliga. Nun heißt am Wochenende 16. bis 18. August der Auftaktgegner Bayer Leverkusen. »Ich fühle mich noch nicht als Erstligatrainer. Und das wird auch noch ein bisschen dauern, ehe es so weit ist«, vermutet der 47-Jährige.

Foto: Oliver Schwabe

Bis dahin heißt es für Baumgart und seinen Kader: schuften, schuften, schuften. Am Sonntag lässt er das Training wegen der extremen Hitze von 14 auf 10 Uhr vorverlegen. »Wir haben das aber nicht nur für uns gemacht, sondern auch wegen der Kinder und der anderen Zuschauer, die hier um den Platz herum stehen.«

Früher als alle anderen Erstligisten nimmt der SCP die Vorbereitung auf. Baumgart weiß, dass sein Team mehr tun muss als die Konkurrenz, will es nach dem kaum für möglich gehaltenen Durchmarsch von der 3. in die 1. Liga mit dem Klassenerhalt noch einen draufsetzen. Das Saisonziel? »Das, was keiner von uns erwartet: Drinbleiben!«

Mutiger Offensivfußball

Entscheidend wird sein, ob ihr mutiger Offensivfußball den Paderbornern auch in der Beletage den erhofften Erfolg bringen wird. Baumgart: »Das ist die spannende Frage, die auch wir uns stellen. Wir wollen ähnlichen Fußball spielen wie letzte Saison und dann gucken wir, was dabei rauskommt. Uns ist klar, dass es viel schwieriger wird, diesen Stil in der 1. Liga umzusetzen. Jeder Fehler wird noch brutaler vom Gegner ausgenutzt. Wir müssen in jedem Spiel mehr als an die Grenzen gehen«, verlangt der ehrgeizige Coach.

In einem Punkt – und das macht Baumgart zuversichtlich – unterscheidet der SCP sich in nichts von seinen 17 Kontrahenten: »Auch für uns geht jedes Spiel bei 0:0 los.«