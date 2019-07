Der SC Paderborn empfängt am 3. August den italienischen Erstligisten Lazio Rom in der Benteler-Arena. Foto: Thomas F. Starke

Paderborn (WB). Passend zur Saisoneröffnung der neuen Bundesliga-Spielzeit empfängt der SC Paderborn einen hochkarätigen Testspielgegner: Am Samstag, 3. August, ist der italienische Erstligist Lazio Rom um 16.00 Uhr zu Gast in der Benteler-Arena. Der Vorverkauf startet schon diese Woche. Am 3. Juli. sind die Tickets ab 9.00 Uhr im freien Verkauf erhältlich.